Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen an einem Tag

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern zwei Haftbefehle vollstreckt. Gestern Nachmittag wurde im Stadtgebiet in Kehl ein 44-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger angetroffen. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahl besteht. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 15 Tage in das Gefängnis. Gestern Abend dann eine weitere Festnahme in einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug. Auf der Fahrt von Straßburg nach Offenburg wurde ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch die Beamten einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Gegen den Mann bestand ebenfalls ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Er muss für sieben Monate in das Gefängnis. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, da er ,verbotenerweise, Betäubungsmittel von Frankreich nach Deutschland gebracht hatte.

