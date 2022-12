Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen am Wochenende

Rheinmünster/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am Freitag in den frühen Morgenstunden einen gesuchten Straftäter verhaftet. Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Portugal bestand gegen einen indischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen mittelbarer Falschbeurkundung. Ein Bekannter bezahlte die Geldstrafe und konnte somit verhindern, dass der Mann für 150 Tage ins Gefängnis muss. Bereits am Donnerstag wurde ein afghanischer Staatsangehöriger an der Kehler Europabrücke festgenommen. Gegen den 26-jährigen Mann bestand ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und damit eine 20 tägige Haftstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell