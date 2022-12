Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt falsche Dokumente sicher

Kehl (ots)

Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei hat am vergangenen Freitag in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug, auf der Fahrt von Straßburg nach Karlsruhe, gefälschte Dokumente sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 31-jährigen türkischen Staatsangehörigen, fielen den Beamten Unstimmigkeiten, bei der Ihnen von dem Mann ausgehändigten italienischen Identitätskarte auf. Diese stellte sich als Fälschung heraus. Der Mann gab an, das Dokument in Frankreich gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgebracht. Er erhält zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell