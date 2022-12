Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesucht

Rastatt (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Abend im Bahnhof in Rastatt einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen verhaftet. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Freizügigkeitsgesetz besteht. Zusätzlich bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Raubdelikts. Nach der richterlichen Vorführung wurde der Mann in das Gefängnis gebracht.

