Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen innerhalb weniger Stunden

Baden-Baden/Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben heute in den frühen Morgenstunden am Bahnhof in Baden-Baden einen Haftbefehl vollstreckt. Bei der Kontrolle eines 35-jährigen algerischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl bestand. Zuvor hatte sich der Mann nicht ausweisen können und machte widersprüchliche Angaben zu seiner Person. Er wurde zur Dienststelle verbracht, dort konnte die Identität abschließend mittels Fingerabdrücken geklärt werden. Er muss nun für 314 Tage in das Gefängnis. Nur drei Stunden später verhafteten die Beamten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen weiteren Straftäter. Gegen einen 31-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung. Der Mann hatte Glück, konnte die fällige Geldstrafe bezahlen. Somit entging er 55 Tagen Gefängnis und durfte im Anschluss seine Reise nach Sofia/Bulgarien fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell