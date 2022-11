BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Fahrrad sicher und sucht den rechtmäßigen Eigentümer

Iffezheim/Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben über das Wochenende zwei Haftbefehle vollstreckt. Am Samstagmorgen kontrollierten die Beamten am Grenzübergang in Iffezheim einen 23-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss für 60 Tage in das Gefängnis. Bei einer ...

