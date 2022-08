Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Türen zum Lüften geöffnet - Unbekannte nutzen die Gelegenheit und verschafften sich Zugang ins Wohnhaus

Belm (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Dorfstraße, neben einem Autohandel gelegen, schauten sich am Donnerstagmorgen gegen 07.10 Uhr unbekannte Personen in einem Wohngebäude um. Die Bewohner hatten zum Lüften des Gebäudes sowohl die Eingangs- als auch die Terrassentüren geöffnet. Als sich die Bewohnerin in der Küche aufhielt bemerkte sie Bewegungen im Wohnzimmer und ging der Sache nach. Im Vorgarten traf sie auf zwei unbekannte Männer und stellte diese zu Rede. Nach einer vermutlichen Schutzbehauptung entfernten sie sich fußläufig in Richtung Bahnhofstraße. Nachdem sich die Bewohnerin im Haus umsah, stellte sie eine geöffnete Tür zum Obergeschoss fest, welche zuvor geschlossen war. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- 30 - 40 Jahre alt - ca. 1,80 Meter groß - aufrechter Gang - akzentfreies Deutsch, aber starkes Nuscheln - Schlapphut mit silbernem Reißverschluss - unter dem Hut keine Haare zu sehen - dunkle Augen - weißes T-Shirt - Goldkette - Flip-Flops

Täter 2:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 1,70 Meter groß - gebeugter Gang - blonde Haare - helle Augen - weißes T-Shirt - Brusttasche - Flip-Flops

Hinweise auf die Personen nimmt die Polizei in Belm unter 05406/898630 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell