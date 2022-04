POL-MR: Polizei warnt vor "Vorgerichtliche Mahnung" einer Münchener Anwaltskanzlei - Betrüger wollen Kasse machen!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in den Morgenstunden am Donnerstag (7. April) ein Feuer in einer Fahrzeughalle in der Straße Auf der Stocke, welches sich zu einem Vollbrand des kompletten Hallenkomplexes entwickelte. Gegen 2.45 Uhr ging die Meldung ein, seitdem sind Feuerwehrleute mit der Brandlöschung beschäftigt. In den ersten Stunden verhinderten sie dabei das Übergreifen des ...

mehr