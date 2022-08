POL-OS: Hilter/A33: Osnabrückerin verlor Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit der Leitplanke

Dissen (ots) - In der Straße "Zu den Gärten" machten sich zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr und Freitagmorgen 07.00 Uhr unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Durch grobe Gewalt an zwei Erdgeschossfenstern gelangten sie ins Objekt und durchwühlten dort einige Zimmer und Schränke. Sie nahmen Schmuck an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Dissener Polizei bittet um Hinweise auf die Tat ...

