Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 16.00 Uhr und Montagmorgen 06.45 Uhr zerkratzten unbekannte Täter ein, in der Godramsteiner Straße abgestelltes Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefonnummer 06341/2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de.

