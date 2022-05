Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raser in Edenkoben

Am 10. Mai (Dienstag) wurden durch Beamte der Polizei Edenkoben von 10:25 Uhr bis 11:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Weinstraße in Edenkoben durchgeführt. Im dortigen Schulbereich gilt Tempo 30. Insgesamt 15 Autofahrer nahmen es mit dieser Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so genau; der Schnellste unter ihnen wurde mit stolzen 52 km/h gemessen. Auf den Mann kommt nach Toleranzabzug ein Bußgeld in Höhe von 70 EUR zu. Weiterhin kam es zu einem Gurtverstoß.

Von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr wurden Verkehrskontrollen an der L516 (Edenkoben Richtung Venningen) durchgeführt. Hierbei wurden sieben Gurtmuffel verwarnt und sieben Handyverstöße geahndet.

