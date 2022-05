Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Rülzheim (ots)

Im Zeitraum von 05.05.2022 bis 09.05.2022 wurde in ein Einfamilienhaus in der Brahmstraße in Rülzheim eingebrochen. Der oder die Täter gelangten während der Abwesenheit der Bewohner durch Aufhebeln der Terrassentür in das Haus. Dort wurde Bargeld entwendet. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

