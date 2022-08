Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall zwischen Lkw und Fahrradfahrer auf dem EMR-Ring

Osnabrück (ots)

In Richtung der Hansastraße befuhr ein 40-jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Sattelzuggespann den Erich-Maria-Remarque-Ring auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe des Nonnenpfads überholte er einen Radfahrer, welcher auf dem Radweg in selbige Richtung fuhr. Nach Zeugenangaben fuhr der Lkw sehr dicht und vermutlich ohne den geltenden Mindestabstand einzuhalten an dem Zweirad vorbei, sodass der 32-Jährige mit seinem Rad zu Fall kam. Eine Berührung zwischen dem Gespann und dem Osnabrücker hat nach bisherigen Erkenntnissen nicht stattgefunden. Bei Eintreffen der Beamten wurde der Radfahrer durch die anwesende Rettungsdienstbesatzung und einen Notarzt versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen und wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Einen Helm trug er während der Fahrt nicht. An den genauen Unfallhergang konnte er sich nicht erinnern.

Der Unfallverursacher bemerkte den Sturz des Radfahrers womöglich nicht, sodass er seinen Weg in Richtung der B68 fortsetzte. Durch aufmerksame Zeugen, konnte das Kennzeichen abgelesen und eine gute Beschreibung des Gespanns abgegeben werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte somit zum Erfolg. Der Sattelzug konnte auf der B68 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A1 durch Polizisten festgestellt und angehalten werden. Währen der Befragung des Lkw-Fahrers aus Weißrussland stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Rücksprache mit einer Staatsanwältin und einer Richterin wurde eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe einbehalten. Die Daten des Lkw wurden durch die Beamten ausgelesen und das Fahrzeug in Augenschein genommen. Spuren, die auf einen möglichen Zusammenstoß hindeuten konnten sie nicht feststellen.

