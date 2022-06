Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Wohnungsbrand in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am 18.06.2022 gegen 15.25 Uhr wurde der Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße In der Atzing in Eisenberg gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer, das vermutlich auf dem Balkon einer Wohnung im 2. OG ausbrach, innerhalb von ca. 30 Minuten gelöscht werden. Von dem Balkon hatte das Feuer schließlich auf die Wohnung übergegriffen. Dessen Bewohner wurde durch die installierten Rauchwarnmelder auf das Feuer aufmerksam. Die vom Brand betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Sowohl bei den Bewohnern/innen als auch den eingesetzten Rettungskräften gab es keine Verletzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell