Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Albisheim (ots)

Am Sonntag, den 19.06.2022 ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der B47 Höhe Albisheim ein Verkehrsunfall, infolge dessen ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser befuhr die B47 von Marnheim in Richtung Zellertal. Ein 47-jähriger befuhr mit seinem Transporter die B47 in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links in die Ortschaft Albisheim abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

