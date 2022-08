Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Motorradfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Niedersachsenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Ein 72-Jähriger beabsichtigte mit seinem VW Golf von der Niedersachsenstraße nach links in die Oeseder Straße abzubiegen. Dabei übersah er jedoch die bevorrechtigte 23-Jährige, die mit ihrem Motorrad auf der Niedersachsenstraße in Richtung Harderberg unterwegs war. Infolgedessen kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge, sodass die Kradfahrerin zu Fall kam. Einige Ersthelfer kümmerten sich unmittelbar um die junge Frau aus Georgsmarienhütte und wählten den Notruf. Kurz nach Eintreffen der Beamten trafen auch der Notarzt sowie der Rettungsdienst ein. Die 23-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der Unfallverursacher, ebenfalls aus Georgsmarienhütte blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Verkehr konnte während der Aufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

