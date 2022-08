FW Celle: Waldbrand zwischen Scheuen und Hustedt

Celle (ots) - Im Rahmen der aktuellen Wetterlage musste die Freiwillige Feuerwehr Celle bis 21:45 Uhr zu einem wetterbedingten Einsatz ausrücken. In der Burger Landstraße befand sich Wasser in einem Keller. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Altencelle. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Celle Stadtpressewart Florian Persuhn E-Mail: info@feuerwehr-celle.de ...

mehr