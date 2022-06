Polizei Hagen

POL-HA: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung - 45-jähriger Mann läuft in der Innenstadt alkoholisiert über die Fahrbahn

Hagen-Mitte (ots)

Ein 45-jähriger Mann griff am Dienstagmorgen (28.06.2022) in der Innenstadt Polizeibeamte an und sprach Beleidigungen sowie Bedrohungen in deren Richtung aus. Gegen 06.30 Uhr riefen Passanten den Notruf der Polizei und meldeten einen offensichtlich alkoholisierten Mann, der immer wieder auf den stark befahrenen Bergischen Ring lief. Als die Beamten an der beschriebenen Örtlichkeit eintrafen, wurden auch sie auf den Mann aufmerksam und bemerkten dessen schwankenden Gang. Er lief über die Fahrbahn gegen einen dortigen Zaun und hatte bereits Schürfwunden an seinen Händen und der Stirn. Als sie ihn ansprachen, reagierte der 45-Jährige aggressiv und rief ihnen Beleidigungen und Bedrohungen zu. Er beleidigte die Polizisten unter anderem als "Nazis" und "Scheißbullen". Außerdem rief er den Satz "fasst ihr mich an, sterbt ihr". Der Mann ließ sich nicht beruhigen und lief weiter wankend über die Fahrbahn. Auch zum Schutz seiner Person nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Als sie ihm die Handschellen anlegten, versuchte er immer wieder, sich loszureißen. Während der Fahrt im Streifenwagen trat der Mann immer wieder in Richtung des Fahrersitzes und bäumte sich den Polizisten gegenüber auf. Im Gewahrsam wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen. Alle eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Sie leiteten Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Bedrohung gegen den 45-Jährigen ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

