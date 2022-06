Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof - 29-Jähriger mit Messer am Rücken verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit einem 29-jährigen Breckerfelder wurde in der Nacht von Dienstag (28.06.2022) auf Mittwoch ein 31-jähriger Mann in der Innenstadt mit einem Messer verletzt. Gegen 02.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Schlägerei am Graf-von-Galen-Ring. Als die Beamten dort eintrafen, sagte ihnen der 31-Jährige, dass er mit einem Messer angegriffen wurde. Der 29-jährige Tatverdächtige flüchtete zu diesem Zeitpunkt zu Fuß über die Straße Am Hauptbahnhof. In der Werdestraße stellten Polizisten den Mann und legten ihm Handschellen an. Sie ermittelten im weiteren Verlauf, dass die beiden Männer zuvor in einen Streit geraten waren. Am Rücken des 31-Jährigen konnten die Beamten eine oberflächliche Schnittverletzung erkennen. Sie nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

