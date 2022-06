POL-HA: Hagener fährt stark alkoholisiert auf anderes Auto auf

Hagen-Emst (ots) - Nachdem sich ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag (27.06.2022) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 83-jährigen Frau auf Emst verschaffte, stellte die Seniorin den Diebstahl ihres Schmucks fest. Gegen 14.30 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür der Hagenerin in der Straße Am Großen Feld. Als sie ihm die Tür ...

mehr