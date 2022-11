Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Beamte angegriffen und beleidigt

Rastatt (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13 Uhr kam es am Bahnhof in Rastatt zu Widerstandhandlungen und einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Beamten der Bundespolizei wurden auf eine herumschreiende Person auf Bahnsteig 3 aufmerksam. Als der Mann aus Gambia polizeilich kontrolliert werden sollte, beleidigte er zunächst die Beamten und versuchte diese anzugreifen. Da er sich nicht beruhigte mussten ihm schließlich Handfesseln angelegt werden. Auch bei der Verbringung zur Dienststelle leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Beamten fortlaufend. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik verbracht.

