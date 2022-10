Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Michael Zorn als Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Osnabrück verabschiedet

Bild-Infos

Download

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Emden/Aurich/Wittmund (ots)

Abschied nehmen hieß es am 19. Oktober 2022 in der Polizeidirektion Osnabrück: Polizeivizepräsident Michael Zorn wurde nach 42 Jahren bei der Niedersächsischen Polizei in den Ruhestand verabschiedet.

Rund 80 Gäste nahmen sowohl persönlich als auch in digitaler Form an der Feierstunde teil, darunter Führungskräfte und Verantwortliche der Niedersächsischen Polizei, langjährige Weggefährten und Familienangehörige.

Die Feierstunde eröffnete Landespolizeipräsident Axel Brockmann: "Die Polizeidirektion Osnabrück muss in Zukunft auf einen erfahrenen, integren, empathischen und humorvollen Kollegen und Vorgesetzten verzichten. Michael Zorn hat sich immer wieder durch Verlässlichkeit, Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen ausgezeichnet. Wertschätzung, Mitarbeiterorientierung und eine offene Führungsphilosophie standen bei ihm an oberster Stelle."

Polizeipräsident Michael Maßmann schloss sich an: "Mit voller Hingabe hast du dich deinen Aufgaben als engagierte und leistungsstarke Führungskraft gewidmet. Du hast dich durch deinen einzigartigen beruflichen Werdegang und eine hohe fachliche und soziale Kompetenz ausgezeichnet, von der unsere Organisation auf allen Ebenen profitiert hat."

In Form einer Videobotschaft nahm zudem Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius Abschied von Zorn.

In seiner Abschiedsrede richtete Michael Zorn einen herzlichen Dank an seine Ehefrau und betonte, dass er ohne sie an seiner Seite, nicht diesen Weg hätte gehen können. Mit Blick auf seine Dienstjahre betonte er: "Mit Vertrauen, Wertschätzung und Teamorientierung haben wir die Herausforderungen unserer Zeit gemeistert. Trotz einer veränderten Sicherheitslage, ist es uns gelungen Handlungsfähig zu bleiben und das wünsche ich der Organisation Polizei auch weiterhin."

Die 42 Dienstjahre waren geprägt von vielen beruflichen Stationen: Seit 1988 war Zorn im Landeskriminalamt Niedersachsen tätig und hatte unter anderem die stellvertretende Leitung des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen inne. Nach 12 Jahren im Niedersächsischen Innenministerium wechselte er 2012 zur Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und war als Abteilungsleiter für die Belange der Bereitschaftspolizei in Niedersachsen verantwortlich. Bei der Bewältigung von Großlagen war er im ganzen Bundesgebiet im Einsatz - so auch 2017 beim OSZE und G20-Gipfel als Einsatzabschnittsleiter der Spezialeinheiten.

Die bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Osnabrück Andrea Menke tritt Ende Oktober die Nachfolge als Polizeivizepräsidentin der Polizeidirektion Osnabrück an.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell