POL-OG: Haslach - Heranwachsender erwartet juristisches Nachspiel

Haslach (ots)

Ein 20 Jahre alter Autofahrer muss nach seinem unbedachten Verhalten am späten Freitagabend die daraus resultierenden Konsequenzen tragen. Der Heranwachsende sollte kurz vor Mitternacht von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach in der Bergstraße einer Kontrolle unterzogen werden, weil an dem von ihm gesteuerten Peugeot das vordere Kennzeichen fehlte. Während des Kontrollgesprächs startete der junge Mann allerdings den zuvor abgestellten Motor seines Wagens und trat aufs Gaspedal. Der Kontrollbeamte versuchte die überaus gefährliche Aktion des 20-Jährigen durch einen Griff in das Fahrzeuginnere zu unterbinden, musste letztlich aber erkennen, dass der Fahrer des Kleinwagens nicht gewillt war, sein Unterfangen zu unterlassen. Der Polizist wurde so einige Meter von dem Auto mitgerissen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er konnte allerdings weiterhin seinen Dienst verrichten. Der verantwortliche Fahrer konnte in der Nacht zwar flüchten, ist zwischenzeitlich aber identifiziert und erwartet nun ein juristisches Nachspiel.

