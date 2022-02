Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Westrup/ Türen an Westruper Schule aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Westruper Schule Türen aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Dienstag (22.02.22) und 15.30 Uhr am Donnerstag (24.02.22). Vor der Tür befanden sich zwei leere Bierflaschen sowie eine leere Plastikflasche, die offensichtlich aus dem Gebäude genommen und leer getrunken wurden. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell