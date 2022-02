Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Selmer Straße/Bepflanzung wiederholt durch Auto zerstört

Coesfeld (ots)

Frische Bepflanzung des Kreisverkehrs an der Selmer Straße hat ein unbekannter Autofahrer zum Teil zerstört. Der Kreisverkehr war in den vergangenen Wochen bereits Ziel. Im jetzt entdeckten Fall liegt die Tatzeit zwischen 13 Uhr am vergangenen Freitag (18.02.22) und 7 Uhr am Montag (21.02.22). Die Reifenspuren deuten auf einen Pick-up oder Geländewagen hin.

Die Spuren führen von der Lüdinghauser Straße kommend in Richtung Robert-Bosch-Straße mittig über den Kreisverkehr. Am Wochenende 21.01.22 bis 23.01.22 kam es bereits zu einem gleichgelagerten Sachverhalt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell