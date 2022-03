Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrzeug beschädigt, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Als eine 89-Jährige am frühen Montagmittag an ihr abgestelltes Fahrzeug zurückkehrte, machte sie eine unschöne Entdeckung. Die Dame hatten den Mercedes-Benz im Zeitraum von 10:30 Uhr und 11:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Allensteinerstraße abgestellt. In dieser Zeit beschädigte eine bislang unbekannte Person die Fahrerseite des Fahrzeugs derart, dass der Schaden auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt wird. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell