Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen im Grenzgebiet

Kehl/Offenburg/Achern (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern und heute in den frühen Morgenstunden drei gesuchte Straftäter verhaftet. Ein 40-jähriger Mann aus Bulgarien wurde gestern Nachmittag an der Haltstelle der Tramlinie D in Kehl polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und damit 70 Tage Gefängnis abwenden. Etwa zur selben Zeit wurde der Bundespolizei durch die deutsche Bahn eine Person ohne Fahrschein in einem Zug auf der Fahrt von Freiburg nach Offenburg gemeldet. Der 17-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Bahnhof in Offenburg durch die Bundespolizei in Empfang genommen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls besteht. Nach richterlicher Vorführung musste er ins Gefängnis. Eine weitere Festnahme dann heute Morgen auf einem Parkplatz an der BAB 5 Höhe Achern. Gegen einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er entging 20 Tagen Gefängnis, durch Zahlung der Geldstrafe.

