Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen

Gerolstein (ots)

Am 17.11.2022 führten die spezialisierten Verkehrsdienste der Polizeidirektion Wittlich Geschwindigkeitskontrollen in der Brunnenstraße in Gerolstein durch.

Hier wurden insgesamt 2500 Fahrzeuge gemessen, wobei es innerorts bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu 79 festgestellten Verstößen kam.

Der Tagesschnellste wurden mit 84km/h gemessen. Es wurden entsprechende ordnungswidrigkeitenrechtliche Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell