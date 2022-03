POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 12. Kalenderwoche

Seoul, Südkorea, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) - Die Mando Corporation, ein auf EV- und autonome Fahrlösungen spezialisiertes Unternehmen, wurde von General Motors (GM) zum „2021 Supplier of the Year" gewählt. 134 Zulieferer aus 16 Ländern, darunter auch die Mando America Corporation, nahmen an den 30th Annual Supplier of the Year Awards teil, die am 17. ...

mehr