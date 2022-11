Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfälle im Dauner Stadtgebiet

Daun (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden und ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle beschäftigten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun.

Am 16.11.2022 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Daun mit ihrem Personenkraftwagen die Trierer Straße in Daun im Bereich des Parkplatzes eines dortigen Lebensmittelgeschäfts. Hier übersah sie eine 48-jährige, querende Fußgängerin aus dem Bereich der VG Gerolstein und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin stürzte zu Boden. Glücklicherweise wurde sie trotz der beschriebenen Kollision und des Sturzes zu Boden nicht schwerst- oder gar lebensgefährlich verletzt. Sie begab sich eigenständig zu einem Arzt.

Am 16.11.2022 gegen 15:47 Uhr befuhr ein 18-jähriger Zweiradfahrer mit seinem Kleinkraftrad die Bundestraße 257 zwischen dem Tankstellengelände in Daun und dem Kreisverkehr zur Landstraße 46. Hier kam er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Rutschen. Er konnte sich, bei Aufprall auf die Fahrbahn glücklicherweise abrollen, sein Fahrzeug jedoch rutschte in den Gegenverkehr, wo es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen kam. Glücklicherweise kam es nur zu einer leichten Verletzung des Zweiradfahrers und darüber hinaus nur zu Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

Am 16.11.2022 zwischen 07:45 Uhr und 16:30 Uhr parkte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Schulstraße in Daun, Parkplatzes des Gymnasiums. Hier stieß er beim Ein- oder Ausparken gegen ein weiteres, dort ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und beschädigte dieses. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben. Hinweise zu Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

