POL-PDWIL: dreister Taxigast

Wittlich (ots) - Die am 17.11.2022, 05:27 Uhr übersandte Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten 79-jährigen Otto Panzer kann zurückgenommen werden. Der Vermisste konnte am heutigen Morgen wohlauf in einer Sporthalle im Stadtgebiet angetroffen werden. Auf Grund des Persönlichkeitsschutzes bitten wir um Löschung des Fahndungsfotos. Die Polizei Wittlich bedankt sich bei allen Einsatzkräften sowie der ...

