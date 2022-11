Olzheim - Knaufspesch (ots) - Am Mittwoch, 16.11.2022, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Jagdhaus im Olzheimer Ortsteil Knaufspesch ein und entwendeten mehrere Elektrogeräte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 Prüm www.polizei.rlp.de Telefon 06551 942-0 Telefax 06551 ...

