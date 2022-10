Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vahrenwald: Polizei nimmt mutmaßlichen Kellereinbrecher fest

Hannover (ots)

Am Samstag, 29.10.2022, hat die Polizei im Hirtenweg im Stadtteil Vahrenwald einen 46-jährigen mutmaßlichen Kellereinbrecher auf frischer Tat festgenommen. Zu einem der Tatorte war er mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover meldeten Anwohner gegen 11:55 Uhr, dass einige Keller im Hirtenweg aufgebrochen wurden. Im Nahbereich konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen bereits amtsbekannten 46-Jährigen antreffen, welcher bereits Erkenntnisse im Deliktsbereich "Einbruch" hat. Jedoch konnte ihm die Tat nicht eindeutig nachgewiesen werden und er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 13:45 Uhr sah eine 36-jährige Polizistin, welche privat unterwegs war, wie der 46-Jährige erneut ein paar Häuser weiter im Hirtenweg in einem Keller verschwand. Des Weiteren hatte er ein hochwertiges Fahrrad bei sich. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nunmehr den 46-jährigen mutmaßlichen Kellereinbrecher auf frischer Tat festnehmen. Es konnten am Objekt aufgebrochene Keller festgestellt werden. Das hochwertige Fahrrad wurde Mitte Oktober 2022 aus einem Keller entwendet. Der Eigentümer wurde bereits durch die Einsatzkräfte in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kellern in mehreren Fällen eingeleitet. Der 41-Jährige wurde am Sonntag, 30.10.2022, dem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft. /bo

