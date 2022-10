POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Großkontrolle zur Ladungssicherung der Polizei Hannover

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 26.10.2022, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, ein Wettbüro in der Altenhofstraße in Barsinghausen zu überfallen. Dabei bedrohte er einen 27 Jahre alten Angestellten mit einem Messer. Vom Tatort flüchtete der Täter ohne Beute mit einem Fahrzeug. Nach bisherigen ...

mehr