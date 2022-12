Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unerlaubte Einreise auf dem Sattelauflieger eines LKW

Freudenstadt (ots)

Im Rahmen der Warenanlieferung bei einer Firma im Industriegebiet in Freudenstadt, hatte ein Fahrer auf dem Sattelauflieger seines LKW gestern Mittag eine Person festgestellt und daraufhin die Landespolizei verständigt.

Der männliche afghanische Staatsangehörige im Alter von 17 Jahren verfügte über keinerlei Ausweispapiere.

Aufgrund der Zuständigkeit wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Der junge Afghane wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer wurde für die weitere strafprozessuale Bearbeitung zur Dienststelle verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der afghanische Staatsangehörige in Serbien auf den Sattelauflieger gelangt und so über Kroatien, Slowenien und Österreich nach Deutschland gekommen. Er gab zudem an, dass sich insgesamt drei Personen im LKW versteckt hielten, zwei Personen den LKW jedoch unter nicht näher geklärten Umständen vorzeitig verlassen hatten.

Der LKW-Fahrer konnte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Der Straftatverdacht gegen ihn bezüglich einer Schleusung erhärtete sich nicht.

