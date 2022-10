Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Kindertagestätte

Bonn (ots)

Unbekannte sind vermutlich am Wochenende in eine Kindertagestätte in Königswinter-Niederdollendorf eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen Freitag (21.10.2022), 16:30 Uhr und Montag (24.10.2022), 06:35 Uhr hebelten die Einbrecher zunächst die Eingangstür der Sporthalle der Tagesstätte in der Straße Am Dornkreuz gewaltsam auf. Daraufhin verschafften sie sich Zutritt zu einem danebenliegenden Büro. Der Raum wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Täter etwas entwendeten, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch unklar.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

