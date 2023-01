POL-MK: Diebstahl auf Baustelle

Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter haben am zurückliegenden Wochenende ihr Unwesen an der Grundschule Kohlberg getrieben. Dort beschädigten sie ein Fenster der Turnhalle. Wer für den entstandenen Schaden verantwortlich ist, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

