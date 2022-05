Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Randalierer

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 07:15 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Hier waren mehrere Personen aneinander geraten. Ein 23-jähriger Mann aus Erwitte fiel dabei besonders auf. Er verhielt sich sehr aggressiv den Beamten gegenüber. Der Erwitter war bereits um 06:00 Uhr bei einem Einsatz vor einem Tanzlokal an der Süderstraße durch sein Verhalten aufgefallen: Die Polizisten hatten ihm dort einen Platzverweis ausgesprochen. Einem erneuten Platzverweis am Bahnhof kam der 23-Jährige zunächst nach, um jedoch zwei Minuten später wieder dort aufzulaufen. Zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung des deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mannes wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. (lü)

