Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Feuer

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 16:10 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an die Straße Hirtengrund ausrücken. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Gartenbereich löschen. Durch den Brand waren mehrere Bäume und ein Schuppen betroffen. Durch den Funkenflug wurden außerdem ein Trampolin und ein Zelt in der Nachbarschaft beschädigt. Die Brandursache konnte noch nicht genau festgestellt werden. Es besteht jedoch der Verdacht, dass das Feuer durch einen Gasbrenner beim Abflämmen von Unkraut entstanden sein könnte. (lü)

