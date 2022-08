Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand an der B413

Bild-Infos

Download

Dierdorf B413 (ots)

Am 13.08.2022 kam es zur Mittagszeit zu einer Brandentwicklung an der B413 zwischen Dierdorf und Marienhausen. Vermutlich durch eine noch brennende Zigarette, welche unachtsam aus einem fahrenden Auto geworfen wurde, kam es zu einer Brandentwicklung auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Da dieser aufgrund der anhaltenden Trockenheit nur noch aus verdorrtem Wiesenschnitt bestand, geriet dieser in Brand. Der Brand drohte auf die angrenzenden Sträucher und Bäume überzugreifen, was nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden konnte. Der Brand erstreckte sich über eine Fläche von 50m x 10m. Die B413 wurde für den Zeitraum der Löscharbeiten auf dem genannten Teilstück gesperrt. Es wird nochmals deutlich an die Bevölkerung appelliert, keine Zigaretten aus dem Fahrzeug zu werfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell