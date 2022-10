Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Subventionsbetrüger am FMO fest

Greven - Münster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (12. Oktober) haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Münster-Osnabrück einen gesuchten 48-Jährigen festgenommen. Der türkische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Hamm war im Mai vergangenen Jahres vom Amtsgericht Bochum wegen Subventionsbetruges zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt worden. Da er die Geldstrafe bis heute nicht bezahlt hatte, stellten die Bundespolizisten bei der Ausreise des Mannes nach Antalya einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum fest. Durch die sofortige Zahlung der Geldstrafe nebst 240 Euro Verfahrenskosten konnte der Hammer eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen abwenden. Im Anschluss konnte er seine Reise in die Türkei antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell