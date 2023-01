Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Einbruch in geparkten Pkw.

Lippe (ots)

Am Montag (30.01.2023) wurde der Polizei ein Einbruch in einen geparkten Pkw in der Elisabethstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen fand der Einbruch in dem Zeitraum vom 26.01. bis 30.01.2023 statt. Die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs wurde eingeschlagen und ein Koffer mit Werkzeug der Marke Viega wurde entwendet. Bisher konnten keine Täterhinweise gefunden werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

