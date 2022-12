Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Diebstahl im ICE - 6000 Euro Schaden

Frankfurt am Main (ots)

Eine 43-jährige Touristin aus Brasilien wurde am Mittwoch in einem ICE von Amsterdam nach Frankfurt am Main Opfer eines Taschendiebes. Wie die Touristin nach Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof bei der Bundespolizei angab, hatte sie ihren Handtasche zusammen mit ihrem Rucksack neben ihrem Sitz abgelegt. Kurz vor Frankfurt muss ein noch unbekannter Täter einen unbeobachteten Moment ausgenutzt haben, um die Handtasche und den Rucksack zu entwenden. Erst bei Einfahrt in Frankfurt stellte die Frau den Verlust fest. Zum Inhalt gab sie an, dass sich bei der Handtasche um ein Designertasche der Marke "Dior" handelte, in der sich neben persönlichen Gegenständen auch eine Armbanduhr der Marke "Gucci" befand. Im Rucksack befand sich ein hochwertiges Laptop der Marke "Apple". Den Gesamtwert der entwendeten Sachen bezifferte sie auf rund 6000 Euro. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, setzte die Frau ihre Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell