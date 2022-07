POL-EU: Brände im Kreis Euskirchen - Bislang keine Hinweise für Fremdverschulden

Mechernich (ots) - Ein 19-Jähriger aus Euskirchen entwendete am Freitagabend (21.30 Uhr) mehrere Getränke aus einem Supermarkt in der Straße Marienau und verließ anschließend den Kassenbereich, ohne zu zahlen. Polizeibeamte stellten den Mann. Wie sich herausstellte, wurde er per Haftbefehl gesucht, weshalb er festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt wurde. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

