POL-LIP: Lage. Zwei Verkehrsunfälle durch Ausweichen vor einer Katze.

Am Montagmorgen (30. Januar 2023 - 05:39 Uhr) ereignete sich auf der B66 zwischen den Einmündungen An der Schlüsselburg und der Kreuzung Pottenhauser Straße in Lage ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 55-jährige Fahrerin aus Oerlinghausen verlor nach einem Ausweichmanöver vor einer Katze die Kontrolle über ihren VW Kleinbus. Es befanden sich keine Mitfahrer in dem Fahrzeug. Dabei kollidierte sie erst mit der Fassade eines Mehrfamilienhauses und dann mit dem Heck eines geparkten Opel Astra. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, während der Opel am Heck beschädigt wurde. Am Gebäude entstand geringer Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.500 Euro.

Fast zur selben Zeit wich auf der B66 in Höhe der Einmündung An der Schlüsselburg, und damit ca. 300 m Luftlinie entfernt, auch ein 47-jähriger Lkw-Fahrer (Iveco - 3,5 t) einer Katze aus. Während des Ausweichmanövers überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und wurde ebenfalls abgeschleppt. Ob es sich um dieselbe Katze handelt ist nicht bekannt.

