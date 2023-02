Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Belle. Versuchter Diebstahl eines VW Mulitvan.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (30. - 31.01.2023) stellte ein Zeuge gegen 04:18 Uhr einen Alarm seines Pkw fest, der in der Pyrmonter Straße abgestellt war. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 21:30 und 04:18 Uhr in das Fahrzeug ein und manipulierten die Fahrzeugelektronik. Die Täter entkamen unerkannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs eines besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell