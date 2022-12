Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein - Am Freitag (30.12.2022) ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der BAB 7, zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Anschlussstelle Hersfeld/West, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Herford befuhr mit seinem Pkw VW Polo den linken Fahrstreifen der dreispurigen BAB 7 vom Autobahndreieck Kirchheim kommend in Richtung Kassel. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug über alle drei Fahrstreifen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet das Fahrzeug auf eine beginnende Schutzplanke, rutschte diese circa 100 Meter entlang und kam noch teilweise auf der Schutzplanke hängend zum Stehen. Die Bergung des Fahrzeuges von der Leitplanke musste mittels Abschleppkran erfolgen. Bei dem Unfallgeschehen wurde der Fahrzeugführer glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung durch Rettungssanitäter konnte der Fahrzeugführer noch am Unfallort entlassen werden. Die freiwillige Feuerwehr Kirchheim war zum Zweck der Absicherung der Unfallstelle, der Reinigung der Fahrbahn und der Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen im Einsatz. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste der erste Fahrstreifen der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel für etwa eine Stunde gesperrt werden. Durch das geringe Verkehrsaufkommen kam es in dem Streckenabschnitt zu keiner nennenswerten Behinderung des nachfolgenden Verkehrs.

Der entstandene Sachschaden wird sich auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Schulze, PHK / Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell