Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kalbach - Fahrerin leicht verletzt

Neuhof (ots)

KALBACH - Am Freitag (30.12.2022) ereignete sich gegen 14.00 Uhr in Mittelkalbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 70-jährige Frau aus Kalbach befuhr mit ihrem Fahrzeug VW Caddy die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte und kam vermutlich wegen Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie über den Gehweg und prallte gegen zwei Grundstücksmauern und überfuhr noch ein Verkehrszeichen. Durch den Anprall kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite und kam schließlich seitlich auf dem Gehweg zum Stillstand. Die Fahrerin konnte durch mehrere Ersthelfer aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Die leicht verletzte Fahrerin wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber war hier ebenfalls im Einsatz. Die Feuerwehr Mittelkalbach war zwecks Absicherung mit mehreren Einsatzkräften am Unfallort. Der verunfallte Pkw wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

