Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 17.09.2022

Verden / Osterholz (ots)

PI Verden/Osterholz:

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos

Dörverden. Am 16.09.2022, gegen 18:44 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Dörverdener mit seinem Opel die Große Straße (B215) in Dörverden-Barme. Hierbei übersah er, dass die beiden vor ihm befindlichen Autos verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr in der Folge auf den VW eines 56-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde wiederum der VW auf den davor befindlichen Audi eines 34-Jährigen Krefelders geschoben. Durch den Verkehrsunfall wurde der Beifahrer im beteiligten VW leicht verletzt und es entstanden erhebliche Sachschäden an den Fahrzeugen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Drogenvortests bestätigte dies. Aufgrund dessen wurde dem Dörverdener eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Einbruch in Hochparterre-Wohnung

Verden. In Klaus-Groth-Straße in Verden kam es am Freitag zwischen 12:00-16:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Hochparterre-Wohnung. Dem bislang unbekannten Täter gelang es durch Einwerfen einer Balkontürverglasung in die Wohnung einzusteigen, dieses nach Diebesgut zu durchsuchen und Schmuck und Bargeld zu entwenden. Zeugen, die zum genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/8060.

PK Achim:

Einbruch in Bauernhaus

Emtinghausen. Am Freitag, zwischen 06:00 Uhr und 13:15 Uhr, brachen bislang unbe-kannte Täter in ein Bauernhaus in der Straße Am Willenbruch in Emtinghausen, Ortsteil Bahlum, ein. Aus dem Haus wurden Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, die Polizei in Achim unter der 04202-9960 zu informieren.

PK Osterholz:

Verkehrsunfall mit Verletzten in Schwanewede

Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Betonstraße (L 149) und der Hauptstraße (K 1) in Schwanewede sind gestern gegen 08.50 Uhr zwei Frauen leicht verletzt worden. Die 55-jährige Fahrerin aus Bremen sowie ihre 34-jährige Beifahrerin aus Schwanewede rollten langsam auf der Betonstraße an die Kreuzung heran, da die Ampel für sie Rotlicht zeigte. Ein mit seinem Pkw dahinterfahrender 41-jähriger Schwaneweder schätzte die Geschwindigkeit der Vorausfahrenden offensichtlich falsch ein und fuhr auf deren Heck auf. Die beiden Frauen erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurden vor Ort ärztlich versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Gegen den Schwaneweder wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Mittag gegen 12.50 Uhr an der Einmündung Hellersdamm zur L 135. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Ritterhude wollte aus dem Hellersdamm nach rechts auf die L 135 abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich einen auf der L 135 fahrenden Pkw und bremste seinen Pkw stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein hinter dem 77-jährigen Ritterhuder fahrender 62-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf. Der auf der L 135 fahrende Fahrzeugführer hielt kurz an und bot seine Hilfe an, fuhr dann aber weiter. Dieser Fahrzeugführer wird nun als Unfallzeuge gesucht und wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791/3070 mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell