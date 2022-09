Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dörverden. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die am frühen Freitagmorgen gegen 00:30 Uhr sofort die Polizei rief, als sie eine verdächtige Person in einem Haus am Schokamp bemerkte, konnten die Beamten des Verdener Streifendienstes schon kurze Zeit später den Tatverdächtigen am Tatort festnehmen. Der 17-Jährige war widerrechtlich in das zum Tatzeitpunkt alleinstehende Haus eingedrungen, als die Polizisten hier auf ihn trafen. Beute hatte er noch nicht machen können. Gegen den Jugendlichen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten/Bassen. Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Straße Egypten ein. Am helllichten Tage öffneten die Unbekannten zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr gewaltsam ein Fenster und stahlen Bargeld und Schmuck. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebe ins Haus gelassen

Vollersode. Am Mittwoch wurde ein Senior, der an der Bergstraße wohnt, in seinem eigenen Haus bestohlen. Ein unbekannter Täter klingelte nachmittags bei dem Mann und fragte nach Arbeit. Im Rahmen des Gesprächs, das zeitweise innerhalb des Hauses fortgesetzt wurde, trat für kurze Zeit plötzlich ein zweiter Täter in Erscheinung. Als beide Unbekannten letztlich fortgegangen waren, stellte der 81-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse fest, die innerhalb seines Hauses offen sichtbar abgelegt war. Das Duo soll mit einem grauen Transporter, möglicherweise ein Ford Transit, unterwegs gewesen und von Haus zu Haus gegangen sein. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen. Die Beamten raten dazu, niemals fremde Personen ins Haus zu lassen. Vielmehr sollte die Polizei gerufen werden, wenn verdächtige Personen an der Haustür klingeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell